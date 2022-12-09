"Однозначно сказать нельзя. Мы работаем как одна команда ради того, чтобы лучше подготовить наших игроков к сопернику.

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Так конкретно сказать, что я отвечаю за что-то не могу. У нас есть главное задание – результат. Мы как помощники прикладываем максимум усилий, чтобы он был лучшим", – сказал Шовковский в комментарии YouTube-каналу Fantastic Football.

Напомним, Шовковский входил и в предыдущий тренерский штаб сборной Украины, которым руководил Андрей Шевченко.

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