Опытный центральный защитник Адиль Рами продолжит карьеру в составе Труа. Контракт рассчитан до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба.

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Последним клубом 35-летнего француза была португальская Боавишта, с которой он прекратил сотрудничество почти месяц назад. Следовательно, победитель чемпионата мира 2018 года попытается помочь новичку Лиги 1 сохранить прописку в элитном дивизионе.

Добавим, что за Труа выступает украинец Николай Кухаревич. В трех стартовых турах команда набрала лишь одно очко и занимает 18-е место в турнирной таблице.