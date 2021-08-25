Одноклубником Кухаревича в Труа стал чемпион мира
10:51 - Читати українською
Новичок французской Лиги 1 продолжает усиливать состав.
Опытный центральный защитник Адиль Рами продолжит карьеру в составе Труа. Контракт рассчитан до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба.
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Последним клубом 35-летнего француза была португальская Боавишта, с которой он прекратил сотрудничество почти месяц назад. Следовательно, победитель чемпионата мира 2018 года попытается помочь новичку Лиги 1 сохранить прописку в элитном дивизионе.
Добавим, что за Труа выступает украинец Николай Кухаревич. В трех стартовых турах команда набрала лишь одно очко и занимает 18-е место в турнирной таблице.
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