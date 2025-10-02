Игроки ПСЖ не словом, а делом показали Барселоне, кто сейчас сильнее в дуэли на поле.

Некоторые футболисты "блаугранас" перед игрой позволяли себе самоуверенные заявления. Педри сказал: "ПСЖ – одна из лучших команд мира, но нас я считаю лучшей". Ламин Ямаль сделал пафосную публикацию в соцсетях: "Я вернулся, и миссия также".

Впрочем, на поле сильнее оказался ПСЖ, вырвав победу 2:1. Хавбек парижан Витинья припомнил громкие слова соперников: "Такие заявления часто делаются перед матчами, но ничего не происходит. Нам все равно. Мы просто хотим играть. Мы победили и рады этому".

Автор победного гола Гонсалу Рамуш также доволен: "Это невероятная ночь. Мы – чемпионы Европы, это все, что я могу сказать. Если ты лучший, ты должен доказать это на поле, а не рассказывать об этом".

Напомним, после 2 туров Лиги чемпионов ПСЖ набрал максимальные 6 очков, а Барселона осталась с тремя пунктами.

