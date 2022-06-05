Форвард Эвертона Ришарлисон и вингер Реала Виннисиус начали выяснять отношения на тренировке "селесао", сообщает The Sun.

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Причина конфликта неизвестна. В какой-то момент одноклубники Миколенко и Лунина подошли вплотную и начали толкаться. Ришарлисон взял Винисиуса за барки, на что тот ответил пощечиной. Большой драки удалось избежать благодаря подбежавшим и быстро растянувшим драчунов партнерам.

Добавим, что сейчас Бразилия проводит турне по Азии, в рамках которого завтра встретится с Японией.

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