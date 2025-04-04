Бразилец в свой выходной посещал Барселону для шопинга. Когда Артур Мело возвращался домой, неизвестный подошел к нему сзади и украл его часы.

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Как сообщает Diario Sport, вора поджидал неподалеку другой человек на мотоцикле. Физически Артур Мело не пострадал, а лишь испугался. Бразилец обратился в органы правопорядка и полиция взяла дело под свой контроль. Это не первый случай ограбления полузащитника в Барселоне. В 2019 году двое грабителей с мачете ворвались в его дом.

Несмотря на инцидент, Артур Мело присутствовал на тренировке Жироны в пятницу, 4 апреля. Цыганков и Ко в 30-м туре Ла Лиги сыграют против Алавеса.

К слову, бразилец выступает за Жирону на правах аренды из Ювентуса. Он присоединился к команде в январе 2025 года. В текущем сезоне Артур Мело отыграл за "красно-белых" в шести матчах.

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