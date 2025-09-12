Бешикташ договорился с Ноттингемом Форест об аренде Жоты Силвы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Клубы уже достигли договоренности – соглашение обойдется "орлам" в 3 миллиона евро с правом выкупа за 17. Португалец уже прибыл в Турцию для завершения перехода, где станет соперником Александра Зубкова, Арсения Батагова и Даниила Сикана.

Стоит добавить, что Жота Силва присоединился к Ноттингем Форест лишь год назад из Витории Гимараеш, отметился 5 голами и 8 ассистами в 38 матчах.

