Одноклубник Зинченко завершает переход в Турцию – станет соперником трех украинцев
Вингер Ноттингем Форест Жота Силва в ближайшее время должен стать игроком Бешикташа.
Бешикташ договорился с Ноттингемом Форест об аренде Жоты Силвы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Клубы уже достигли договоренности – соглашение обойдется "орлам" в 3 миллиона евро с правом выкупа за 17. Португалец уже прибыл в Турцию для завершения перехода, где станет соперником Александра Зубкова, Арсения Батагова и Даниила Сикана.
Стоит добавить, что Жота Силва присоединился к Ноттингем Форест лишь год назад из Витории Гимараеш, отметился 5 голами и 8 ассистами в 38 матчах.
