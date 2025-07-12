Леандро Троссар близок к трансферу в Фенербахче – турецкий гранд согласовал условия перехода бельгийца, сообщает The Sun. Арсенал готов отпустить вингера за 20 миллионов евро, ведь контракт игрока истекает уже через год.

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Ключевую роль в переговорах сыграл наставник турок Жозе Моуринью. По информации источника, именно контакт с "Особенным" убедил Троссара принять предложение – португалец лично представил игроку проект и свое видение роли Леандро в новой команде.

Несмотря на то, что ранее Троссар был доволен своим положением в Лондоне, переговоры по новому контракту зашли в тупик. К тому же Арсенал готовит масштабное обновление атакующей линии.

"Канониры" уже договорились о трансфере Нони Мадуэке из Челси, а также начинают переговоры по Эберечи Эзе из Кристал Пэлас.

Троссар присоединился к Арсеналу в январе 2023-го из Брайтона и провел за клуб 124 матча, в которых отметился 28 голами и 23 ассистами.

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