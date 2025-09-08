Дедлайн летнего трансферного окна стал настоящей драмой для форварда Ноттингем Форест Жоты Силвы. Как сообщает Givemesport, сделка с лиссабонским Спортингом была согласована клубами, однако сорвалась – документы просто не успели зарегистрировать до закрытия португальского окна 1 сентября.

26-летний форвард стремился воссоединиться с наставником Спортинга Руи Боржешем, который когда-то называл его "особенным", еще в Витории Гимараеш. Соглашение предусматривало аренду за около 4 миллиона евро с правом выкупа за 13,5 миллионов. Но найденный компромисс оформили слишком поздно.

Жота Силва присоединился к Ноттингем Форест лишь в августе 2024 года за 6 миллионов евро, однако так и не закрепился в составе. В прошлом сезоне он забил пять голов во всех турнирах, но остался игроком ротации. Контракт с клубом рассчитан еще на три года, и сам португалец категорически не хочет оставаться в команде.

Сейчас футболист вместе с агентами рассматривает альтернативные варианты. Наиболее реалистичными направлениями являются Саудовская Аравия и Турция, где трансферные окна еще открыты. Именно там он может получить шанс на новый вызов и стабильную игровую практику накануне чемпионата мира.

Напомним, что в Ноттингем Форест перешел на правах аренды украинец Александр Зинченко.

