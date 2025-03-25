Во вторник, 25 марта, в Дебрецене состоится матч 2-го тура отбора к ЧМ-2026 между Израилем и Норвегией. Капитан сборной Норвегии Мартин Эдегор выразил удивление, что УЕФА в принципе допустил сборную Израиля до участия в турнире. "Читая новости, нельзя игнорировать подоплеку. Это ужасно, но нам придётся смириться с тем фактом, что УЕФА принял решение о проведении игры", – отметил полузащитник Арсенала.

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Израильские журналисты были возмущены этим высказыванием и во время предматчевой пресс-конференции начали "допрашивать" главного тренера норвежской сборной Столе Сольбаккена. Они задавали наставнику целый ряд вопросов, связанных с историей Израиля, а также с войной этой страны против ХАМАС. В конце концов один из журналистов спросил у Сольбаккена, почему же УЕФА вообще допустил участие сборной Израиля к отбору на ЧМ-2026, раз норвежцы считают их какими-то плохими.

"Политическая ситуация на Ближнем Востоке на протяжении многих десятилетий была взрывоопасной. И то, что обострилось на этот раз, нельзя напрямую сравнивать с вторжением России в совершенно другое суверенное государство", – ответил тренер.

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