toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Турция
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Одноклубник Жерсона Родригеса заболел коронавирусом

09:18 34 Читати українською
Одноклубник Жерсона Родригеса заболел коронавирусом
Рикардо Фати / Сайт Анкарагюджю

Анкарагюджю стал очередным клубом, который непосредственно пострадал от коронавируса.

Болезнь обнаружили у одного из игроков команды, информирует официальный сайт турецкого клуба. Его имя не сообщается, однако СМИ предполагают, что это сенегалец Рикардо Фати.

Жерсон Родригес не хочет возвращаться в Динамо

Анкарагюджю надеялся возобновить тренировки 5 мая, однако вынужден менять планы. Если в команде не обнаружат новые случаи заболевания, то игроки смогут заниматься с 11 мая. Среди них и Жерсон Родригес, выступающий на правах аренды из киевского Динамо.

Напомним, ранее Турция приняла предварительную дату возобновления сезона – 12-14 июня.

Розім'ялися на українцях, знищили грандів, втратили історичний шанс. Пандемія вбила мрію найсимпатичнішої команди Європи

blog_ava
Кариус покинет Ливерпуль – его не пустят даже на тренировки
00:38
244
Теги
коронавирус Рикардо Фати Рикардо Фати Турция Жерсон Родригес Жерсон Родригес Анкарагюджю Анкарагюджю
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
33
мин
Прикарпатье
18:00
Агробизнес
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук