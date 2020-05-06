Одноклубник Жерсона Родригеса заболел коронавирусом

Анкарагюджю стал очередным клубом, который непосредственно пострадал от коронавируса.

Болезнь обнаружили у одного из игроков команды, информирует официальный сайт турецкого клуба. Его имя не сообщается, однако СМИ предполагают, что это сенегалец Рикардо Фати.

Жерсон Родригес не хочет возвращаться в Динамо

Анкарагюджю надеялся возобновить тренировки 5 мая, однако вынужден менять планы. Если в команде не обнаружат новые случаи заболевания, то игроки смогут заниматься с 11 мая. Среди них и Жерсон Родригес, выступающий на правах аренды из киевского Динамо.

Напомним, ранее Турция приняла предварительную дату возобновления сезона – 12-14 июня.

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