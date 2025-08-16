Защитник ПСЖ Норди Мукиеле в ближайшее время может перейти в Сандерленд.

Как сообщает talkSPORT, Сандерленд приблизился к подписанию защитника ПСЖ Норди Мукиеле. Английский клуб сделал предложение в размере 12 миллионов евро, а общие расходы клуба на трансферы этим летом уже подходят к отметке 150 миллионов.

Этим летом Сандерленд уже подписал нескольких известных игроков – экс-капитана Арсенала Гранита Джаку, хавбека Страсбура Хабиба Диарру и форварда Брайтона Саймона Адингру. В клубе даже планировали вернуть легенду Джордана Хендерсона, но тот в конце концов выбрал Брентфорд.

27-летний Мукиеле не сумел закрепиться в составе Луиса Энрике и прошлый сезон провел в аренде в Байере, где провел 15 матчей в Бундеслиге. Француз начинал профессиональную карьеру в Монпелье, впоследствии играл за РБ Лейпциг, с которым выиграл Кубок Германии, а в составе ПСЖ, где сейчас выступает украинец Илья Забарный, дважды становился чемпионом Франции.

Напомним, что в составе Сандерленда находятся два украинца – Назарий Русин и Тимур Тутеров. Туда же сватают Владислава Ваната и Дмитрия Ризныка.

