В академии Барселоны нашелся вундеркинд, которого сравнивают с лучшими игроками мира.

Дестини Косисо всего 11 лет, а он уже устанавливает рекорды по результативности в молодежной команде Барселоны.

Форвард за Ла-Масии забил 87 голов в 22 матчах за команду до 10 лет и 58 голов в 30 матчах за команду до 11 лет. В составе команды U-12 Косисо забил 31 гол в 14 матчах. Его уже начинают сравнивать с Лео Месси и Ламином Ямалем.

Дестини родился в 2014 году, его отец – бывший нигерийский футболист Эджике Паскаль а двое его братьев (Дэвид Обинна, 16 лет, и Дивайн Икенна, 15 лет) играли за Барселону.

Интересы Косисо представляет Пини Захави, который работает с Робертом Левандовски и Ганси Фликом.

К слову, в академии Барселоны пребывает украинский полузащитник Артем Рыбак.