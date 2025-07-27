Одноклубник украинца в АПЛ бунтует в стиле Дёкереша, требуя трансфер
Нападающий Брентфорда Йоан Висса хочет покинуть клуб этим летом.
Ньюкасл хочет усилить свой состав Йоаном Висса из Брентфорда. "Пчелы" навесили на конголезца ценник в размере 50 миллионов фунтов.
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Как сообщает Бен Джейкобс, нападающий провел переговоры с руководством клуба, во время которых пригрозил не выходить на поле, если его трансфер в Ньюкасл не состоится. "Сороки" готовы поднять свое предложение до 30 миллионов фунтов, а еще 5 млн выплатить в качестве бонусов.
Висса хочет выступать в Лиге чемпионов и считает, что трансфер в Ньюкасл возможность сыграть в составе топ-клуба.
Напомним, конголезец присоединился к Брентфорду, за который выступает Егор Ярмолюк, в 2021 году. В общем 28-летний Висса сыграл за "пчел" в 149 матчах, в которых забил 49 голов и отдал 13 ассистов.
К слову, Виктор Дьокереш тоже шантажировал Спортинг, требуя трансфера в Арсенал, что в итоге и произошло.
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