Ньюкасл хочет усилить свой состав Йоаном Висса из Брентфорда. "Пчелы" навесили на конголезца ценник в размере 50 миллионов фунтов.

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Как сообщает Бен Джейкобс, нападающий провел переговоры с руководством клуба, во время которых пригрозил не выходить на поле, если его трансфер в Ньюкасл не состоится. "Сороки" готовы поднять свое предложение до 30 миллионов фунтов, а еще 5 млн выплатить в качестве бонусов.

Висса хочет выступать в Лиге чемпионов и считает, что трансфер в Ньюкасл возможность сыграть в составе топ-клуба.

Напомним, конголезец присоединился к Брентфорду, за который выступает Егор Ярмолюк, в 2021 году. В общем 28-летний Висса сыграл за "пчел" в 149 матчах, в которых забил 49 голов и отдал 13 ассистов.

К слову, Виктор Дьокереш тоже шантажировал Спортинг, требуя трансфера в Арсенал, что в итоге и произошло.

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