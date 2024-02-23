Второй матч стыкового раунда Лиги Европы против Тулузы стал очень эмоциональным для полузащитника Бенфики Жоау Невеша.

Сам поединок, который состоялся во Франции, не порадовал зрителей зрелищем. Команды расписали ничью без голов, которая была выгодна Бенфике. Лиссабонцы прошли дальше благодаря победе над Тулузой в домашнем матче.

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После игры болельщики "орлов", приехавшие на выезд, устроили овации для Жоау Невеша, скандируя его имя. Так фаны выразили поддержку 19-летнему парню, в жизни которого произошла трагедия.

В понедельник умерла мама Невеша. Однако он выразил желание поехать на матч Лиги Европы вместе с командой. Главный тренер выпустил Жоау в стартовом составе и дал провести весь матч без замен. На руке футболиста была черная траурная повязка – в память о маме.

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