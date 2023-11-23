Звезда сборной Аргентины отказался доигрывать отбор ЧМ-2026 – теперь сосредоточится на клубе с украинцем
Вингер Бенфики Анхель Ди Мария решил прекратить свои выступления за сборную Аргентины в отборе к ЧМ-2026.
Выездной матч против сборной Бразилии стал для вингера сборной Аргентины Анхеля Ди Марии последним в рамках отбора к ЧМ-2026. Об этом игрок Бенфики написал в своём Instagram.
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"Вот и настал для меня последний отборочный матч. Не могу выразить словами, насколько аплодисменты трибун наполняют мою душу любовью. Я наслаждаюсь каждой секундой этой привязанности и любви своих партнёров по команде. Без них эта история не имела бы значения. Любовь каждого из них сделала меня тем, кем я являюсь сегодня.
К сожалению, мы не можем оставить в стороне события, произошедшие на стадионе, никто не заслуживает такого плохого обращения. Я надеюсь, что подобные вещи больше не повторятся. Мы, игроки, всегда, без сомнения, будем защищать своих людей", – написал 35-летний Ди Мария.
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