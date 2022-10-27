Форвард Кортрейка Дидье Ламкель Зе поиздевался над фанатами своей бывшей команды – Антверпена, за что получил необычное наказание.

Во время и после победного для своей команды матча 10-го тура чемпионата Бельгии нападающий Кортрейка Дидье Ламкель Зе вызывающе вёл себя по отношению к болельщикам Антверпена, цвета которого защищал прежде. Он дерзко отпраздновал первый гол своей команды в матче, специально провоцируя фанатов.

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Позже в видео для своего Instagram он нелицеприятно высказался о фанатах бывшего клуба ("К чёрту Антверпен!"), и дисциплинарный комитет чемпионата Бельгии решил, что игрок перешел черту. Об этом информирует Sporza.

Сообщается, что Дидье Ламкель Зе заработал тем самым условную дисквалификацию в виде двух матчей. Также игрок будет обязан встретиться с болельщиками Антверпена, чтобы объяснить своё поведение и извиниться.

Кортрейк выиграл ту встречу у Антверпена 2:1. Дидье Ламкель Зе оформил голевую передачу, а также заработал предупреждение.

Напомним, что в составе Кортрейка выступает украинский полузащитник Алексей Сыч.

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