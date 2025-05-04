Команда Сергея Сидорчука победила Дендер в чемпионате Бельгии. Кроме украинца в матче отличился также Матия Фриган.

Сидорчук забил за Вестерло через две минуты после выхода на замену – клуб украинца близок к еврокубкам

Нападающий Вестерло получил пас на ход, вошел в штрафную, а потом действовал как будто в него вселился Месси или Ранольдиньо. Хорват обвел нескольких соперников и загнал мяч в сетку ворот мощным ударом.

Благодаря этой победе Вестерло продолжает борьбу за выход в Лигу конференций. Сейчас клуб лишь на один балл отстает от Шарлеруа, который возглавляет турнирную таблицу.

К слову, у Матия Фригана 12 голов и две результативные передачи в 36 матчах за Вестерло.