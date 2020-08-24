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Одноклубник Шахова заболел коронавирусом

24 августа 20:16 - Читати українською
Одноклубник Шахова заболел коронавирусом
Панайотис Тахцидис / Фото из открытых источников

Итальянский Лечче вслед за другими клубами страдает от пандемии.

Полузащитник Лечче Панайотис Тахцидис получил положительный результат теста на COVID-19, информирует Football Italia.

Лечче Шахова получил нового тренера

Перед вылетом в Италию игрок сборной Греции прошел тестирование на своей родине, однако оно оказалось положительным. Тахцидис останется в Греции в течение двух недель в самоизоляции. К слову, сегодня, 24 августа, команда впервые приступила к тренировкам после летней паузы.

Напомним, за Лечче выступает украинец Евгений Шахов. "Желто-красные" в прошлом сезоне вылетели из высшего дивизиона Италии и теперь будут играть в Серии В.

В сезоне 2019/20 Панайотис Тахцидис провел за Лечче 29 матчей во всех турнирах и отметился двумя ассистами.

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Теги
Украинцы за рубежом Италия коронавирус Серия B Евгений Евгений Шахов Лечче Лечче
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