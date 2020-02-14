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Одноклубник Шахова откровенно заявил о желании перейти в Барселону

06:30 97 Читати українською
Одноклубник Шахова откровенно заявил о желании перейти в Барселону
Филиппо Фальке / фото с открытых источников

Нападающий Лечче Филиппо Фальке не прочь продолжить свою карьеру в составе испанского гранда.

"За последнее время я сильно прибавил. Я много работал и всегда верил, что смогу достичь этого уровня. Этому способствовал также мой тренер. Я должен продолжать упорно работать.

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Я хочу и дальше играть, забивать и помогать своей команде. В детстве мне нравился Ювентус, но моя мечта – это переход в Барселону", – цитирует Фалько Tuttomercatoweb.

Добавим, что Фалько выступает за команду украинца Евгения Шахова с лета 2018. В нынешнем сезоне 28-летний итальянец провел за Лечче 18 матчей в Серии А, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

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