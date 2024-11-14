Защитник Аль-Насра и сборной Испании Эмерик Ляпорт может вскоре перейти в Реал.

У "сливочных" большие проблемы в обороне из-за травм Карвахаля и Алабы. Существует вероятность, что в январе Реал попытается привлечь в команду нового центрального защитника.

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Мадридцы интересуются Эмериком Ляпортом, который выступает за саудовский Аль-Наср и испанец заинтересован в возвращении в Европу, поскольку разочарован пребыванием на Ближнем востоке.

"Я бы обязательно прислушался к звонку Реала, Нельзя игнорировать такие клубы. Приятно видеть интерес со стороны клуба. Я не очень об этом проинформирован, но это, безусловно, приятно", – цитирует защитника Фабрицио Романо.

Напомним, соглашение Ляпорта с Аль-Насром действует до июня 2026 года. Всего за саудовский клуб Эмерик сыграл в 54 матчах во всех турнирах, забив семь голов и отдав один ассист.

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