Как сообщает talkSPORT, Челси договорился с Эвертоном о продаже Кирнана Дьюсбери-Холла за 25,9 млн евро с потенциальными бонусами на 4 млн. Таким образом, лондонцы фактически отбили расходы, ведь год назад приобрели игрока из Лестера за те же 30 миллионов евро.

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26-летний полузащитник так и не закрепился в основе – только 2 стартовых матча в АПЛ, всего 13 выходов, в основном со скамейки запасных. Лучше всего он проявил себя в Лиге конференций, где сыграл во всех поединках и забил 4 из 5 своих голов за Челси. Именно его вклад помог команде Михаила Мудрика выиграть турнир.

После подписания Дариу Эссуго и возвращения Андрея Сантоса из аренды конкуренция в центре поля еще больше возросла. Лидерами остаются Кайседо, Энцо Фернандес и Лавия, поэтому Дьюсбери-Холл решил искать больше игровой практики в другом клубе.

Эвертон Виталия Миколенко рассматривает его как замену Дукуре, который покинул команду после завершения контракта, поэтому клуб ищет полузащитника профиля "бокс-ту-бокс". Дьюсбери-Холл с его умением работать по всему полю прекрасно вписывается в это амплуа.

Официальный трансфер ожидается в ближайшее время.

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