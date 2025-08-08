Бернли на своем официальном сайте объявил о подписании пятилетнего контракта с Армандо Бройей. Согласно Sky Sports, сделка обошлась в 10 млн фунтов стерлингов. Еще 5 млн фунтов Бернли заплатит в виде бонусов.

Ранее на этой неделе "бордовые" уже подписали контракт с полузащитником Челси Лесли Угочукву.

"Здорово присоединиться к этому клубу перед началом нового сезона Премьер-лиги. С нетерпением жду начала! Я чувствую себя хорошо, я готов и с нетерпением жду возможности играть за этот клуб", – отметил Броя.

Армандо Броя принадлежал Челси с 2019 года. Он успел побывать в аренде в Витессе, Саутгемптоне, Фулхэме и Эвертоне.

