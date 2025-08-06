Эвертон на своем официальном сайте объявил о подписании Кирнана Дьюсбери-Холла. Как информирует ВВС, трансфер обошелся "ирискам" в сумму 24 млн фунтов стерлингов. Еще 3-4 млн фунтов Челси может получить в качестве бонусов.

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Дьюсбери-Холл подписал с мерсисайдцами пятилетний контракт. Выпускник академии Лестера стал пятым приобретением Эвертона этим летом после прибытия Чарли Алькараса, Тьерна Барри, Марка Треверса и Адама Азну.

"Я очень взволнован, моя семья тоже. Вокруг этого перехода настоящий ажиотаж. Я чувствую, что это правильное решение. Так что одно это уже придает мне мотивацию и дополнительную решимость показать всем, доказать свою правоту и действительно добиться здесь успеха", – отметил хавбек.

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