В матче 30-го тура АПЛ с Ливерпулем Джеймс Тарковски установил интересный рекорд. Он получил наибольшее количество желтых карточек, не будучи удаленным с поля в рамках чемпионата (63 предупреждения). Об этом информирует Opta.

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При этом карточка, которую он заработал на 11-й минуте за фол против Алексиса Мак Аллистера, имела все шансы стать красной – главный арбитр встречи Сэмюел Барротт откровенно простил одноклубника Виталия Миколенко. Тарковски "въехал" в ноги аргентинцу, хоть и сыграл в мяч.

Как информирует официальный Твиттер Premier League Match Centre, Тарковски спасло от удаления то, что он сыграл в мяч в этом эпизоде. Его фол был признан "безрассудным".