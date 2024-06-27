Аталанта близка к сделке по подписанию Бена Годфри из Эвертона. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, сделка может быть заключена уже к концу этой недели.

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Сообщается, что Эвертон отклонил первое предложение "богини", но победитель Лиги Европы увеличил своё предложение на сумму более 10 млн евро. Согласно источнику, переговорный процесс находится в самом разгаре. Сам Годфри уже согласовал условия личного контракта с Аталантой и дал понять, что заинтересован в переезде в Серию А.

Бен не является ключевым игроком Эвертона. Он перебрался на Гудисон Парк в 2020 году из Норвича за 27 млн евро, но запомнился серьёзной травмой, из-за которой лечился долгое время. Ему так и не удалось стать основным игроком "ирисок".

Портал Transfermarkt оценивает его нынешнюю стоимость в 10 млн евро.

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