Эвертон ожидает, когда Алли сообщит о своем решении насчет предложения Бешикташа, сообщает Фабрицио Романо.

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"Ириски" готовы избавиться от Деле и согласны как на аренду, так и на полноценный переход. Впрочем, сам игрок пока не дал согласия на переход.

В текущем сезоне Алли сыграл всего 38 минут в составе Эвертона. В ливерпульский клуб он перешел в январе 2022 года, за это время сыграл в 13 матчах, не отличившись результативными действиями.

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