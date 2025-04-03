Джеймс Тарковски заслуживал на получение красной карточки в мерсисайдском дерби.

Орган, который отвечает за всех профессиональных арбитров Англии, PGMOL признал отказ главного арбитра встречи Ливерпуль – Эвертон (1:0) удалить защитника "ирисок" Джеймса Тарковски ошибочным. Об этом информирует Sky Sports.

Одноклубник Миколенко установил уникальный рекорд в дерби с Ливерпулем – он ходил по лезвию ножа

На 11-й минуте одноклубник Виталия Миколенко сфолил против полузащитника соперника Алексиса Мак Аллистера, за что получил предупреждение.

Защитник сначала сыграл в мяч, но характер дальнейшего движения соответствовал критериям серьезного фола.

Напомним, что судил эту встречу Сэмюэл Барротт.

Забарный сенсационно проиграл аутсайдеру, фиаско Миколенко и Ярмолюка, звезда Ман Сити забил впервые за 16 месяцев