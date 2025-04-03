Одноклубник Миколенко должен был быть удален на 11-й минуте ливерпульского дерби – арбитражный орган
Джеймс Тарковски заслуживал на получение красной карточки в мерсисайдском дерби.
Орган, который отвечает за всех профессиональных арбитров Англии, PGMOL признал отказ главного арбитра встречи Ливерпуль – Эвертон (1:0) удалить защитника "ирисок" Джеймса Тарковски ошибочным. Об этом информирует Sky Sports.
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На 11-й минуте одноклубник Виталия Миколенко сфолил против полузащитника соперника Алексиса Мак Аллистера, за что получил предупреждение.
Защитник сначала сыграл в мяч, но характер дальнейшего движения соответствовал критериям серьезного фола.
Напомним, что судил эту встречу Сэмюэл Барротт.
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