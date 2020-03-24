Одноклубник Малиновского заразился коронавирусом – он играл в злосчастном матче против Валенсии

Первый случай COVID-19 зафиксировали в бергамском клубе.

Очередной жертвой коронавируса стал голкипер бергамской Аталанты Марко Спортьелло, сообщает официальный сайт клуба.

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У вратаря диагностированы COVID-19, однако болезнь протекает бессимптомно. Марко пробудет на карантине до 27 марта, а потом пройдет еще один тест. Это первый случай заболевания в команде нашего Руслана Малиновского.

К слову, Спортьелло был основным вратарем в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между Валенсией и Аталантой (3:4). Напомним, ранее сообщалось, что в испанской Валенсии число инфицированных в клубе достигло 35%.

Италия и Испания лидируют в Европе по количеству случаев заражения COVID-19. На Апеннинах от смертельной болезни уже умерло 6820 человек на Пиренеях – 2800 человек.

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