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Одноклубник Малиновского Сапата заинтересовал 2 клуба АПЛ, – СМИ

19:32 19 Читати українською
Одноклубник Малиновского Сапата заинтересовал 2 клуба АПЛ, – СМИ
Дуван Сапата / LaPresse

Форвард Аталанты Дуван Сапата попал в сферу интересов английских клубов.

Результативный колумбиец оказался на радаре Манчестер Юнайтед и лондонского Вест Хэма, сообщает Calciomercato.

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Сапата обратил на себя внимание выступлениями в прошлом сезоне, забив 28 мячей во всех турнирах. МЮ находится в поисках забивного форварда после отъезда с Олд Траффорд Лукаку и Санчеса. В свою очередь Вест Хэм предлагал 40 млн евро за колумбийского нападающего еще прошлой зимой, когда рисковал потерять Арнаутовича.

В сезоне 2019/20 Дуван Сапата провел 5 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола. Ранее им также интересовались дортмундская Боруссия и Наполи.

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