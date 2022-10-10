Вингер Аталанты Адемола Лукман пострадал от слишком сурового арбитра в матче против Удинезе (2:2).

Одноклубник Руслана Малиновского на 36-й минуте открыл счет и побежал праздновать в фирменном стиле, приложив ладони к лицу, будто бинокль. Адемола таким образом обыгрывает свою фамилию Лукман (Look man – "человек, который смотрит").

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Главный рефери Даниэле Довери воспринял это за личное оскорбление, выписав игроку Аталанты желтую карточку. Вероятно, судья решил, что ему намекают на плохое зрение. Лукман всячески оправдывался, но арбитр был неумолим.

Добавим, что Довери не сильно обиделся на Аталанту, поскольку после перерыва назначил для бергамасков пенальти, который реализовал Муриель.

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