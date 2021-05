Каталонцы запросили у "богини" информацию о 26-летнем игроке, однако дальше дело пока не продвинулось. Об этом журналист Флориан Плеттенберг написал в своем твиттере.

Лестер может лишить Зинченко потенциального конкурента из Аталанты

Ранее защитником из Бергамо интересовались итальянские гранды Интер и Ювентус, а также представители АПЛ – Манчестер Сити и Лестер. "Лисы" даже были настроены отдать за футболиста 25 млн евро и дополнительно оплатить бонусы. Аталанта планирует выручить за Робина 35-40 млн евро.

В сезоне 2020/21 Госенс провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 8 результативных передач. Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2022 года.

Update #Gosens: @Atalanta_BC still have taken the option. His contract is valid until 2023! The club would like to achieve a high transfer fee. RG wants to make the next step in the summer. @SPORT1 #FCBarcelona https://t.co/SMGyG9VSzj