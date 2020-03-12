toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ВОЛЬФСБУРГ - ШАХТЕР КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Одноклубник Малиновского и палачи Ливерпуля – в команде недели Лиги чемпионов по версии УЕФА

22:44 22 Читати українською
Одноклубник Малиновского и палачи Ливерпуля – в команде недели Лиги чемпионов по версии УЕФА
Игроки Атлетико / Marca

УЕФА определился с командой недели в Лиге чемпионов после ответных матчей 1/8 финала.

УЕФА в своем официальном твиттере опубликовал команду недели в Лиге чемпионов.

Манчестер Сити – Реал и Ювентус – Лион: матчи официально перенесены

Лидером среди команд, игроки которых были признаны лучшими, стал РБ Лейпциг – сразу пять игроков. По 2 представителя отправили Валенсия и Атлетико и еще по одному – Аталанта и ПСЖ.

Голкипер: Гулачи (РБ Лейпциг).

Защитники: Анхелиньо, Упамекано, Клостерманн (все – РБ Лейпциг), Бернат (ПСЖ).

Полузащитники: Маркос Льоренте (Атлетико), Забитцер (РБ Лейпциг), Иличич (Аталанта), Ферран Торрес (Валенсия).

Нападающие: Мората (Атлетико), Гамейро (Валенсия).

"Преступник-пантомим": британская пресса уничтожила Симеоне после вылета Ливерпуля из Лиги чемпионов

blog_ava
Динамо – Александрия: Михайличенко оставляет команду в меньшинстве, а судья помогает – полуфинал Кубка на характере
03:13
5102
Теги
Дайот Упамекано Дайот Упамекано Ферран Торрес Ферран Торрес Анхелиньо Анхелиньо Маркос Льоренте Маркос Льоренте РБ Лейпциг РБ Лейпциг Лукас Клостерман Лукас Клостерман Атлетико Атлетико ПСЖ ПСЖ Аталанта Аталанта Лига чемпионов Йосип Иличич Йосип Иличич Альваро Мората Альваро Мората Хуан Бернат Хуан Бернат Марсель Забитцер Марсель Забитцер Валенсия Валенсия Петер Гулачи Петер Гулачи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
9
мин
Фортуна
21:30
Падерборн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук