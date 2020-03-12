Одноклубник Малиновского и палачи Ливерпуля – в команде недели Лиги чемпионов по версии УЕФА

УЕФА определился с командой недели в Лиге чемпионов после ответных матчей 1/8 финала.

УЕФА в своем официальном твиттере опубликовал команду недели в Лиге чемпионов.

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Лидером среди команд, игроки которых были признаны лучшими, стал РБ Лейпциг – сразу пять игроков. По 2 представителя отправили Валенсия и Атлетико и еще по одному – Аталанта и ПСЖ.

Голкипер: Гулачи (РБ Лейпциг).

Защитники: Анхелиньо, Упамекано, Клостерманн (все – РБ Лейпциг), Бернат (ПСЖ).

Полузащитники: Маркос Льоренте (Атлетико), Забитцер (РБ Лейпциг), Иличич (Аталанта), Ферран Торрес (Валенсия).

Нападающие: Мората (Атлетико), Гамейро (Валенсия).

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