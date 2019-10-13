Одноклубник Малиновского и еще двое звезд Серии А травмировались в товарищеской встрече

Товарищеская встреча Колумбия – Чили неудачно завершилась сразу для трех звездных игроков.

Товарищеские матчи.

Колумбия – Чили – 0:0

Колумбия и Чили в товарищеской встрече не смогли выявить победителя. Кроме этого, сборные потеряли трех звездных игроков во время игры.

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В составе сборной Колумбии уже на 23 минуте попросил замену одноклубник Малиновского Сапата. У чилийцев двумя минутами ранее травмировался Медель, а во второй половине из-за повреждения поле покинул Алексис Санчес. Добавим, что несмотря на тотальное преимущество, Колумбия не смогла победить чилийцев.