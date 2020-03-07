Одноклубник Лунина забил один из лучших голов сезона – видео невероятного удара

В 31 туре Сегунды нападающий Овьедо Марко Сангальи забил гол, который войдет в число самых эффектных моментов сезона.

На 65 минуте матча против Эстремадуры Сангальи перехватил мяч в середине поля и вторым касанием эффектным ударом с лета попал в девятку ворот соперника.

Лунин поразил директора Реала игрой в матче против Тенерифе

Для 28-летнего футболиста этот гол стал третьим в текущем розыгрыше Сегунды. Он перешел в Овьедо летом прошлого года из Алькоркона.

К слову, Овьедо обыграл Эстремадуру со счетом 2:1 и улучшил свои шансы на выживание в Сегунде.

Лунин и фантастический гол на премию Пушкаша помогли Овьедо выиграть матч за жизнь в Сегунде