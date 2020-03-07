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Одноклубник Лунина забил один из лучших голов сезона – видео невероятного удара

19:22 25 Читати українською
Одноклубник Лунина забил один из лучших голов сезона – видео невероятного удара
Марко Сангальи / ФК Овьедо

В 31 туре Сегунды нападающий Овьедо Марко Сангальи забил гол, который войдет в число самых эффектных моментов сезона.

На 65 минуте матча против Эстремадуры Сангальи перехватил мяч в середине поля и вторым касанием эффектным ударом с лета попал в девятку ворот соперника.

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Для 28-летнего футболиста этот гол стал третьим в текущем розыгрыше Сегунды. Он перешел в Овьедо летом прошлого года из Алькоркона.

К слову, Овьедо обыграл Эстремадуру со счетом 2:1 и улучшил свои шансы на выживание в Сегунде.

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