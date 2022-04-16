Форвард Специи М'Бала Нзола стал главным героем курьеза в матче 33-го тура Серии А против Интера (1:3).

Нзола появился на поле на 60-й минуте, выйдя вместо Маная при счете 0:1. Его едва не сразу к себе подзвал главный рефери Мареска и сказал, чтобы француз снял серьгу.

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Согласно правилам, с украшениями или бижутерией запрещено играть. М'бала пытался снять свою серьгу, но ему это не удалось сделать даже с медицинским персоналом за пределами поля.

Главный тренер Специи Тьягу Мотта не выдержал и уже на 70-й минуте снял Нзола, выпустив Антиста. После поединка он отказался комментировать эпизод: "Я не хочу говорить о конкретных людях. Болельщики аплодировали всей команде, ведь знали, что мы выкладывались по полной".

Украинец Виктор Коваленко за эпизодом наблюдал со скамьи для запасных, ведь был заменен сразу после перерыва. "Орлята" расположились 15-ми в турнирной таблице Серии А.

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