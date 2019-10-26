Одноклубник Костевича забил гол в стиле Златана – шедевр из чемпионата Польши

В матче 13 тура чемпионата Польши был забит один из самых красивых голов сезона.

Познанский Лех нашего Владимира Костевича принимал Заглембе с Любина. Гости уверенно лидировали в матче, забив два мяча. На 5-й компенсированной минуте форвард Леха Кристиан Гюткьер сориентировался после подачи с углового и красивым ударом поразил ворота голкипера Заглембе Доминика Гладуна.

Очередной шедевр Ибрагимовича – Златан забил 30-й гол в сезоне МЛС

Этот гол не спас команду Костевича от поражения, а сам украинец вышел на замену на 79-й минуте матча.

К слову, после 13 туров Лех занимает в турнирной таблице Экстракласы 8 место.

Наші за кордоном: Яремчук зберігає темп, стильний Зозуля, краса від Яковенка, важлива роль українців у Білорусі