Одноклубник экс-динамовца Бетао едва не покалечил фаната соперников – невероятная жестокость

Матч чемпионата Бразилии между Фигейренсе и Аваи запомнился неоправданной жестокостью полузащитника Бруну Силвы.

Во время поединка между Фигейренсе и Аваи разгорелся конфликт между одним из фанатов и лавкой запасных Аваи.

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Болельщик подбежал к расположению соперников, что-то выкрикивая. Запасной голкипер повалил нарушителя на землю, и казалось конфликт удалось урегулировать. Однако игрок Аваи Бруну Силва решил повторить легендарный удар Эрика Кантона.

Получилось довольно жестоко: футболист со всего размаху попал в голову поверженного фаната. Силва на этом не успокоился, пытаясь еще раз ударить болельщика ногой, но партнеры по команде оттеснили игрока.

К слову, в составе Аваи выступает экс-игрок Динамо Бетао.

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