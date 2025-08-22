Форвард Брентфорда Йоан Висса предпринял радикальные меры в социальных сетях, чтобы добиться перехода в Ньюкасл. 28-летний нападающий отписался от "пчел" в Instagram, удалил все фотографии в клубной форме из своего профиля и сменил фотографию профиля на черную.

Трансфер еще одного бунтаря из АПЛ сорвался – он должен был стать заменой Исаку

Висса должен стать заменой шведу Александру Исаку, который в свою очередь бунтует против решения руководства Ньюкасла не продавать его в Ливерпуль. Ранее Брентфорд отклонил предложение Ньюкасла по Виссу на сумму 25 млн фунтов стерлингов - "пчелы" хотят выручить за своего форварда не менее 60 млн фунтов.

В прошлом сезоне Висса забил 19 голов и отдал 5 голевых передач в матчах Премьер-лиги. У него остался всего один год по контракту, но у Брентфорда есть опция продления его до 2027 года.