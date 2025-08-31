"В течение последних нескольких недель возросли слухи относительно моего будущего в футбольном клубе Брентфорд. В связи с этим я хочу прямо и честно высказаться о том, на каком этапе сейчас ситуация.

Одноклубник Ярмолюка удалил из Instagram все фото в форме Брентфорда – он установил черную аватарку

Я молчал большую часть лета, но оставаясь за считанные часы до закрытия трансферного окна, чувствую необходимость четко заявить, что хочу покинуть Брентфорд. Считаю, что клуб необоснованно стоит на моем пути, несмотря на серию справедливых предложений в течение лета.

В начале лета я проводил открытые обсуждения с руководством клуба, включая ключевых директоров и нового главного тренера. Я четко выразил свое желание искать новый вызов. Во время этих разговоров мне и моим представителям было подтверждено, что клуб не станет на моем пути, если будет получено разумное предложение. Это также было оформлено письменно.

Однако, когда окно приближается к завершению, клуб значительно изменил свою позицию, что противоречит тому, что было сообщено ранее. Это поставило меня в сложное положение. Обязательство позволить мне уйти этим летом не было выполнено. Мне грустно об этом писать, но я сохраняю полное уважение к клубу и его болельщикам.

Между тем я должен делать то, что считаю правильным для своей карьеры и семьи, и настаиваю, чтобы Брентфорд выполнил свое слово и позволил мне присоединиться к новому клубу по справедливой цене.

Заставлять меня оставаться после этого лета лишь омрачит четыре замечательных года в этом невероятном клубе, и поэтому я прошу владельцев и директоров Брентфорда выполнить свое слово и позволить мне уйти в последние часы трансферного окна", – цитирует Висса Фабрицио Романо.

Напомним, что Висса выступает за Брентфорд с 2021 года. Всего он отыграл в 149 матчах, забив 49 голов и отдав 13 ассистов. Йоаном интересуется Ньюкасл.

Миколенко приобщился почти ко всем голам в матче Эвертона, Ярмолюк проиграл Сандерленду, МЮ спас победу над Бернли