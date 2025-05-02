Голкипер Брентфорда Марк Флеккен установил рекорд, отдав ассист в матче против Ноттингем Форест (2:0) в 34-м туре АПЛ.

Партнер Егора Ярмолюка по Брентфорду Марк Флеккен стал автором уникального достижения, сообщает АПЛ.

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31-летний вратарь Брентфорда отдал исторический ассист в поединке 34-го тура против Ноттингем Форест (2:0). После удара от ворот в исполнении нидерландского голкипера мяч оказался у Йоана Висса и тот забил второй мяч в ворота "лесников".

Эта голевая передача стала девятой для всех вратарей в текущем сезоне чемпионата Англии. Три из девяти ассистов в кампании АПЛ 2024/25 отдал Эдерсон из Манчестер Сити.

Добавим, что до этого восемь ассистов голкиперов фиксировалось только в сезонах 1992/93 и 2007/08.

Mark Flekken's assist for Yoane Wissa was the NINTH time a goalkeeper has assisted a Premier League goal in 2024-25...



That's the most ever in a single season!



@Oracle | @BrentfordFC pic.twitter.com/SYy31Whqi0 — Premier League (@premierleague) May 1, 2025

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