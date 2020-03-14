Одноклубник Ярмоленко уничтожил АПЛ за халатное отношение к проблеме коронавируса

Итальянский защитник Вест Хэма Анжело Огбонна считает, что руководство АПЛ слишком долго тянуло с решением о временной паузе.

"Я счастлив и чувствую облегчение, сейчас все остановлено, включая низшие лиги. Выглядело так, будто они хотят проигнорировать такую серьезную проблему.

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Это не просто футбол, но эта проблема характерна для английского менталитета. Они все еще не осознают опасность вируса, который может передаться за считанные секунды, если вы не действуете правильно. Они чуть ли не ждали, когда кто-то умрет, прежде чем принять меры", заявил Огбонна в интервью Corriere della Sera.

Напомним, чемпионат Англии остановлен до 4 апреля, возможно, розыгрыш вообще придется отменить.

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