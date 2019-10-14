Одноклубник Ярмоленко Райс ответил на слухи о своем переходе в Манчестер Юнайтед

Полузащитник лондонского Вест Хэма Деклан Райс прокомментировал информацию о своем возможном переходе в Манчестер Юнайтед.

"Только в прошлом году я подписал новый контракт с Вест Хэмом, по условиям которого я буду в клубе до 24 лет.

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Для меня это лучшее место, в котором я сейчас могу быть. Я играю за тренера, который поверил в меня и дал возможность каждую неделю выходить на поле за первую команду. Я стараюсь совершенствоваться каждый день. Стараюсь не обращать внимание на слухи. Все эти преждевременные разговоры ничего не значат, поэтому я просто сосредоточен на Вест Хэме", – цитирует 20-летнего хавбека Daily Mail.

Напомним, ранее сообщалось, что Вест Хэм готов отпустить своего игрока в Манчестер Юнайтед за рекордную для британского футбола сумму.

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