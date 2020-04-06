Одноклубник Ярмоленко поиграл в футбол с женой – брутальный подкат едва не привел к травме

Полузащитник Вест Хэма Джек Уилшир продемонстрировал, как не стоит играть в футбол с любимой женщиной.

Хавбек "молотов", как и все остальные футболисты, скучает на карантине. Одноклубник Ярмоленко решил потренироваться в компании жены Андриани, но в одном из эпизодов что-то пошло не так.

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Отчаянный подкат Уилшира – мяч у женщины, конечно, был отобран, но и она осталась лежать на газоне после "нежной" игры возлюбленного.

Остается только надеяться, что у жены Уилшира более крепкое здоровье, чем у него, ведь хавбек регулярно оказывается в лазарете из-за многочисленных травм.

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