Одноклубник Ярмоленко не смог получить престижную награду из-за коронавируса

Чешская футбольная федерация определила лучших футболистов и тренеров 2019 года.

Полузащитник Вест Хэма Томаш Соучек впервые в своей карьере был признан лучшим чешским футболистом года.

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Одноклубник Ярмоленко опередил голкипера Севильи Томаша Вацлика и полузащитника Герты Владимира Дариду. Лучшим среди футбольных тренеров Чехии стал Индржих Трпишовски, который возглавляет Славию.

Номинанты пока не смогли получить свои награды, поскольку торжественная церемония объявления победителей была отменена из-за пандемии коронавируса.

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