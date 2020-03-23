Одноклубник Ярмоленко не смог получить престижную награду из-за коронавируса

Чешская футбольная федерация определила лучших футболистов и тренеров 2019 года.
Полузащитник Вест Хэма Томаш Соучек впервые в своей карьере был признан лучшим чешским футболистом года.
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Одноклубник Ярмоленко опередил голкипера Севильи Томаша Вацлика и полузащитника Герты Владимира Дариду. Лучшим среди футбольных тренеров Чехии стал Индржих Трпишовски, который возглавляет Славию.
Номинанты пока не смогли получить свои награды, поскольку торжественная церемония объявления победителей была отменена из-за пандемии коронавируса.
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