Челси еще не сказал своего последнего слова в текущее трансферное окно.

Лондонцы собираются завершить шумную кампанию подписанием хавбека Вест Хэма Деклана Райса, информирует Daily Star.

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"Молоты" всеми силами пытаются удержать ключевого игрока и выставили космический ценник – 80 млн фунтов. Челси пока не готов заплатить такую сумму, но может заработать на продаже собственного "балласта". Трансферное окно продлится до 5 октября, поэтому у "синих" нет никакой необходимости торопиться в переговорах по одноклубнику Андрея Ярмоленко.

В сезоне 2019/20 Деклан Райс провел 38 матчей в АПЛ, забил один мяч и отдал 4 результативные передачи.

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