Защитник Вест Хэма Крейг Доусон подошел к матчу против Сатугемптона (0:0) в очень воинственном настроении.

Одноклубник Андрея Ярмоленко ногой со всей силы всадил по голове нападающего Саутгемптона Че Адамса.

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Соперники в штрафной "святых" вели верховую борьбу, которая завершилась жутким моментом. К счастью, голова Адамса оказалась довольно прочной, и он продолжил матч. Арбитр никоим образом не наказывал Доусона.

Добавим, что поединок Вест Хэма и Саутгемптона вышел довольно невыразительным – нулевая ничья.

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