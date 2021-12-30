Одноклубник Ярмоленко едва не снес голову сопернику – видео жуткого момента
06:30 - Читати українською
Защитник Вест Хэма Крейг Доусон подошел к матчу против Сатугемптона (0:0) в очень воинственном настроении.
завершено
Одноклубник Андрея Ярмоленко ногой со всей силы всадил по голове нападающего Саутгемптона Че Адамса.
Вест Бромвич организовал самый курьезный автогол года – роковое недопонимание игроков
Соперники в штрафной "святых" вели верховую борьбу, которая завершилась жутким моментом. К счастью, голова Адамса оказалась довольно прочной, и он продолжил матч. Арбитр никоим образом не наказывал Доусона.
Добавим, что поединок Вест Хэма и Саутгемптона вышел довольно невыразительным – нулевая ничья.
Ярмоленко стал худшим игроком Вест Хэма в матче с Саутгемптоном – "молотки" завершили год с досадной серией
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter