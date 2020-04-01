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Одноклубник Иньесты подхватил коронавирус – это первый случай в чемпионате Японии

16:57 11 Читати українською
Одноклубник Иньесты подхватил коронавирус – это первый случай в чемпионате Японии
Иньеста в объятиях Готоку Сакая (в центре) / VCG

Готоку Сакай, защитник японского Виссел Кобе, стал первым представителем чемпионата, у которого обнаружили коронавирус.

"Я сделал все возможное, как профессионал, чтобы избежать толпы, использовать дезинфицирующие средства, мыть руки и оставаться осторожным. Я чувствую ужасно из-за того, что заболел коронавирусом.

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Я могу только надеяться, что инфекция не распространилась за мной на других. К счастью, я живу отдельно от своей семьи, и они прекрасно справляются, но я прошу, чтобы вы уважали нашу конфиденциальность в это время", – цитирует Сакая официальный сайт Виссел Кобе.

Отметим, что это первый случай коронавируса среди игроков японской J-лиги. Добавим, что за Виссел Кобе выступают сразу два экс-игрока Барселоны – Андрес Иньеста и Томас Вермален.

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Теги
коронавирус Мир Томас Вермален Томас Вермален Андрес Иньеста Андрес Иньеста Готоку Сакай Готоку Сакай Виссел Кобе Виссел Кобе
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