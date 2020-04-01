Одноклубник Иньесты подхватил коронавирус – это первый случай в чемпионате Японии

Готоку Сакай, защитник японского Виссел Кобе, стал первым представителем чемпионата, у которого обнаружили коронавирус.

"Я сделал все возможное, как профессионал, чтобы избежать толпы, использовать дезинфицирующие средства, мыть руки и оставаться осторожным. Я чувствую ужасно из-за того, что заболел коронавирусом.

"Не мог дышать в течение 25 минут": Рейна рассказал, какие ужасы пережил из-за коронавируса

Я могу только надеяться, что инфекция не распространилась за мной на других. К счастью, я живу отдельно от своей семьи, и они прекрасно справляются, но я прошу, чтобы вы уважали нашу конфиденциальность в это время", – цитирует Сакая официальный сайт Виссел Кобе.

Отметим, что это первый случай коронавируса среди игроков японской J-лиги. Добавим, что за Виссел Кобе выступают сразу два экс-игрока Барселоны – Андрес Иньеста и Томас Вермален.

"Появились странные симптомы, которых раньше никто не видел": экс-голкипер Барселоны – в критическом состоянии