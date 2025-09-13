Хавбек Ромы Эдоардо Бове обратился с прощальным письмом к Фиорентине, ее болельщикам и жителям Флоренции почти через десять месяцев после остановки сердца, которая заставила его отойти от футбола. Инцидент произошел 1 декабря 2024 года во время матча Серии А против Интера – в самом начале игры хавбек внезапно упал на газон и потерял сознание.

Одноклубник Довбыка близок к возвращению на поле после остановки сердца – есть одно "но"

Футболиста срочно госпитализировали, где он некоторое время находился в реанимации. Врачи установили ему дефибриллятор, что спасло жизнь, но в то же время закрыло возможность выступать в Серии А – в Италии действуют строгие ограничения для игроков с подобными проблемами. Подобная история случилась с Кристианом Эриксеном, который после остановки сердца покинул Интер и возобновил карьеру в Англии.

На момент трагедии Бове выступал за Фиорентину на правах аренды из Ромы с опцией выкупа. После завершения сезона "фиалки" не воспользовались этим правом, и футболист остался игроком римского клуба, хотя из-за медицинских ограничений не может помочь ему на поле.

На этой неделе итальянец посетил Флоренцию, чтобы попрощаться с бывшими партнерами, а затем обратился к фанатам в социальных сетях.

"Дорогая Фиорентино, благодарю от всего сердца. Вы были рядом в самый трудный момент моей жизни, и я никогда этого не забуду. Я хочу верить, что наша история вместе здесь не завершается. Дорогие тифози Фиорентины, за такое короткое время вы смогли занять особое место в моем сердце. Я всегда буду нести вашу безусловную любовь. Наш боевой дух невозможно сломить. Дорогая Флоренция, я прибыл в момент слабости, и ты сразу заставила меня чувствовать себя как дома. Затем я упал, и ты дала мне силы подняться. Я благодарен тебе навсегда" – написал Бове в Инстаграм.

