Центральный защитник Марио Эрмосо, права на которого принадлежат Роме, выбрал клуб, в котором хочет продолжить выступления.

Марио Эрмосо не желает возвращаться в Рим к Клаудио Раньери. Как информирует Sky Sport Флориан Плеттенберг, Эрмосо хочет остаться в Байере. Немецкий клуб арендовал игрока у Ромы в январе до конца сезона.

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Байер пока не вел с Ромой переговоров по защитнику, но они запланированы. Эрмосо присоединился к римскому клубу в сентябре 2024 года на правах свободного агента. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027-го.

Добавим, что в этом сезоне Марио сыграл за Байер 7 матчей, результативными действиями не отличался.

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