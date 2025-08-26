Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Жирона и Вулверхэмптон договорились о трансфере Ладислава Крейчи.

Жирона продает игрока сборной в АПЛ за бешеную сумму – заработают в 4 раза больше, чем потратили

26-летний чешский защитник согласовал условия контракта с "волками". Сумма перехода составит более 30 млн евро. Далее игрока ожидает медосмотр в Англии.

Напомним, что свой последний матч за Жирону Крейчи отыграл 24 августа против Вильяреала вместе с Виктором Цыганковым и Владиславом Крапивцовым. Тогда каталонцы потерпели позорное поражение 0:5

